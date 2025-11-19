В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается рассматривать уголовные дела о превышении самообороны при участии коллегии из шести присяжных заседателей, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 108 и частью 1 статьи 114 УК РФ, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, по ходатайству обвиняемого судьями районного суда или гарнизонного военного суда с коллегией из шести присяжных заседателей", - сказано в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что в практической деятельности все еще имеют место случаи, которые приводят к необоснованному привлечению к уголовной ответственности лиц, применивших меры защиты, то есть реализующих право на необходимую оборону. Парламентарии напомнили о приговоре Балахнинского городского суда Нижегородской области , который был вынесен в феврале 2025 года в отношении семидесятилетнего пенсионера из поселка Большое Гнездо. Согласно документу, пенсионеру назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, который в августе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "буквально напал" на местный детский лагерь. Однако в апреле 2025 года Нижегородский областной суд пересмотрел дело и заменил наказание на год ограничения свободы.

"Изучение практики уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в превышении необходимой обороны, показывает, что на деле суд фактически не применяет нормы статьи 37 УК РФ (право на необходимую оборону - ред.), что в лучшем случае приводит к отмене таких приговоров вышестоящими судами", - сказано в пояснительной записке.