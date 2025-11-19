Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных - РИА Новости, 19.11.2025
11:45 19.11.2025
В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных
В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных - РИА Новости, 19.11.2025
В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается рассматривать уголовные дела о превышении самообороны при участии коллегии из шести присяжных заседателей,... РИА Новости, 19.11.2025
россия, леонид слуцкий (политик), елена афанасьева, вадим деньгин, госдума рф, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложили рассматривать дела о превышении самообороны при присяжных

В ГД внесли проект о рассмотрении дел о превышении самообороны при присяжных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается рассматривать уголовные дела о превышении самообороны при участии коллегии из шести присяжных заседателей, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Изменение предлагается внести в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox
Вчера, 10:45
"Законопроектом предлагается рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 108 и частью 1 статьи 114 УК РФ, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, по ходатайству обвиняемого судьями районного суда или гарнизонного военного суда с коллегией из шести присяжных заседателей", - сказано в пояснительной записке.
Депутаты отмечают, что в практической деятельности все еще имеют место случаи, которые приводят к необоснованному привлечению к уголовной ответственности лиц, применивших меры защиты, то есть реализующих право на необходимую оборону. Парламентарии напомнили о приговоре Балахнинского городского суда Нижегородской области, который был вынесен в феврале 2025 года в отношении семидесятилетнего пенсионера из поселка Большое Гнездо. Согласно документу, пенсионеру назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, который в августе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "буквально напал" на местный детский лагерь. Однако в апреле 2025 года Нижегородский областной суд пересмотрел дело и заменил наказание на год ограничения свободы.
"Изучение практики уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в превышении необходимой обороны, показывает, что на деле суд фактически не применяет нормы статьи 37 УК РФ (право на необходимую оборону - ред.), что в лучшем случае приводит к отмене таких приговоров вышестоящими судами", - сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит качество правосудия, укрепит доверие общества к судебной системе и обеспечит более справедливое и объективное разрешение споров, связанных с оценкой произошедших обстоятельств.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому
Вчера, 01:59
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Елена АфанасьеваВадим ДеньгинГосдума РФЛДПР
 
 
