В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести целевой сертификат поддержки беременных женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении дополнительной целевой меры поддержки - "Сертификата поддержки беременных", - сказано в письме.

Условием для предоставления указанной выплаты, согласно инициативе, может являться постановка беременной женщины на учёт в медицинской организации. В документе отмечается, что средства данного сертификата должны иметь строго целевое назначение и направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС.

"Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше", - сказал Миронов РИА Новости, подчеркнув, что обычно расходы в семьях начинаются уже на первых месяцах беременности.

По словам политика, введение такого сертификата обеспечит понятное и прозрачное расходование средств, снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность медицинской помощи во время беременности.