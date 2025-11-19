Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
02:50 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести целевой сертификат поддержки... РИА Новости, 19.11.2025
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
вциом
2025
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, вциом
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, ВЦИОМ
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести целевой сертификат поддержки беременных женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
18 февраля, 16:06
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении дополнительной целевой меры поддержки - "Сертификата поддержки беременных", - сказано в письме.
Условием для предоставления указанной выплаты, согласно инициативе, может являться постановка беременной женщины на учёт в медицинской организации. В документе отмечается, что средства данного сертификата должны иметь строго целевое назначение и направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС.
"Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше", - сказал Миронов РИА Новости, подчеркнув, что обычно расходы в семьях начинаются уже на первых месяцах беременности.
По словам политика, введение такого сертификата обеспечит понятное и прозрачное расходование средств, снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность медицинской помощи во время беременности.
"Согласно данным ВЦИОМ, 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей. Уже в первом триместре беременности возникают значительные расходы. Сейчас меры поддержки, как правило, начинаются с 30-й недели беременности, а маткапитал - после рождения ребёнка, что не покрывает расходы на ранних сроках… Забота о женщине должна начинаться не с родов, а с первых дней новой жизни", - отметила Лантратова в разговоре с агентством.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел
31 октября, 04:46
 
