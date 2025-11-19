Рейтинг@Mail.ru
Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.11.2025
23:42 19.11.2025
Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД
Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД
США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, россия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, politico
Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД

Глава МИД Вадефуль: США не сообщали Германии о новом мирном плане по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
В среду газета Financial Times сообщила, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, в частности, сокращение американской военной помощи Киеву.
"Нет, мы не были проинформированы об этом (плане - ред.)", - сообщил Вадефуль на пресс-конференции. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.
Он указал на необходимость дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта. "Так я понимаю совместные встречи, которые сейчас проходят в Стамбуле, и все, что идет в этом направлении. Мы, конечно, поддерживаем это", - сказал министр.
Вадефуль убежден, что альтернативы переговорному процессу нет.
Ранее издание Politico сообщило, что рамочное соглашение по урегулированию на Украине может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября или даже "на этой неделе".
В свою очередь, американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
