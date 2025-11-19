Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

В среду газета Financial Times сообщила, что предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает, в частности, сокращение американской военной помощи Киеву

"Нет, мы не были проинформированы об этом (плане - ред.)", - сообщил Вадефуль на пресс-конференции. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.

Он указал на необходимость дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта. "Так я понимаю совместные встречи, которые сейчас проходят в Стамбуле , и все, что идет в этом направлении. Мы, конечно, поддерживаем это", - сказал министр.

Вадефуль убежден, что альтернативы переговорному процессу нет.

Ранее издание Politico сообщило, что рамочное соглашение по урегулированию на Украине может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября или даже "на этой неделе".

В свою очередь, американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор "никаких новаций по теме не было".

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.