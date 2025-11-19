Германии не сообщали о новом мирном плане по Украине, заявил глава МИД

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США не информировали Германию о якобы имеющемся новом плане мирного урегулирования на Украине, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Нет, мы не были проинформированы об этом (плане - ред.)", - сообщил Вадефуль на пресс-конференции. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.
Он указал на необходимость дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта. "Так я понимаю совместные встречи, которые сейчас проходят в Стамбуле, и все, что идет в этом направлении. Мы, конечно, поддерживаем это", - сказал министр.
Вадефуль убежден, что альтернативы переговорному процессу нет.
В свою очередь, американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, но с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
