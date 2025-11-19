Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/genkonsulstvo-2056138704.html
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина - РИА Новости, 19.11.2025
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина
Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений в связи с предположительной гибелью россиянина на борту танкера в Мраморном море, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:43:00+03:00
2025-11-19T21:43:00+03:00
в мире
стамбул
мраморное море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565326554_0:120:707:518_1920x0_80_0_0_6360540fe4cdc00bf6ae44a80a422574.jpg
https://ria.ru/20251117/turtsija-2055576445.html
стамбул
мраморное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565326554_0:54:707:584_1920x0_80_0_0_fc389308402e2a141a968b07686f83e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, мраморное море, россия
В мире, Стамбул, Мраморное море, Россия
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина

Генконсульство России в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина

© Фото : Генконсульство России в СтамбулеЗдание генерального консульства РФ в Стамбуле
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Генконсульство России в Стамбуле
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений в связи с предположительной гибелью россиянина на борту танкера в Мраморном море, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Ранее в среду пресс-служба губернатора провинции Стамбул сообщала, что член экипажа танкера Swanlake скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море недалеко от Стамбула, еще двое россиян пострадали. По данным канцелярии губернатора, в общей сложности на борту судна были 13 членов экипажа, все они россияне, сейчас предпринимаются усилия по эвакуации двух раненых и еще десяти членов экипажа.
"Обращений по этому поводу не поступало", - заявили агентству в генконсульстве.
Турция, Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умер четвертый немецкий турист, отравившийся в стамбульском отеле
17 ноября, 21:14
 
В миреСтамбулМраморное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала