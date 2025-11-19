https://ria.ru/20251119/gelendzhik-2055885410.html
В двух аэропортах на юге России ввели временные ограничения
В двух аэропортах на юге России ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.11.2025
геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
