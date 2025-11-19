Рейтинг@Mail.ru
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:50 19.11.2025 (обновлено: 01:26 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/futbol-2055874326.html
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026
Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины по футболу сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T00:50:00+03:00
2025-11-19T01:26:00+03:00
футбол
спорт
михаэль грегорич
чемпионат мира по футболу 2026
австрия
босния и герцеговина
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5bc1a742dc6bf4a5f592cd32ef7655.jpg
/20251118/futbol-2055596895.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055877396_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_06a4ada045d12e331392927bc41e6006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаэль грегорич, чемпионат мира по футболу 2026, австрия, босния и герцеговина, бельгия
Футбол, Спорт, Михаэль Грегорич, Чемпионат мира по футболу 2026, Австрия, Босния и Герцеговина, Бельгия
Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Австрии отобрались на чемпионат мира по футболу

© Getty Images / BSR AgencyФутболисты сборной Бельгии
Футболисты сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / BSR Agency
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины по футболу сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы H в Вене завершилась со счетом 1:1. В составе австрийцев мяч забил Михаэль Грегорич (77-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Харис Табакович (12).
В другом матче сборная Румынии дома разгромила команду Сан-Марино со счетом 7:1.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Австрия
1 : 1
Босния и Герцеговина
77‎’‎ • Михаэль Грегорич
12‎’‎ • Харис Табакович
(Amar Memic)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Австрии, набрав 19 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы H и обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Второе место заняла команда Боснии и Герцеговины (18), которой предстоит побороться за попадание на мировое первенство в стыковых матчах. Позиции с третьей по пятую заняли сборные Румынии (13), Кипра (8) и Сан-Марино (0) соответственно.
В матче группы J бельгийцы разгромили команду Лихтенштейна со счетом 7:0, гарантировав себе выход на чемпионат мира. Они заняли первое место в группе с 18 очками. Сборная Уэльса обыграла команду Северной Македонии (7:1) и, набрав 16 очков, обеспечила себе участие в стыковых матчах. Места с третьего по пятое заняли сборные Северной Македонии (13), Казахстана (8) и Лихтенштейна (0).
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Нидерландов по футболу - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сборная Нидерландов пробилась на чемпионат мира по футболу
18 ноября, 00:45
 
ФутболСпортМихаэль ГрегоричЧемпионат мира по футболу 2026АвстрияБосния и ГерцеговинаБельгия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала