Сборные Бельгии и Австрии отобрались на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины по футболу сыграли вничью в матче восьмого, заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы H в Вене завершилась со счетом 1:1. В составе австрийцев мяч забил Михаэль Грегорич (77-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Харис Табакович (12).
В другом матче сборная Румынии дома разгромила команду Сан-Марино со счетом 7:1.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н
18 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
77’ • Михаэль Грегорич
12’ • Харис Табакович
(Amar Memic)
Сборная Австрии, набрав 19 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы H и обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Второе место заняла команда Боснии и Герцеговины (18), которой предстоит побороться за попадание на мировое первенство в стыковых матчах. Позиции с третьей по пятую заняли сборные Румынии (13), Кипра (8) и Сан-Марино (0) соответственно.
В матче группы J бельгийцы разгромили команду Лихтенштейна со счетом 7:0, гарантировав себе выход на чемпионат мира. Они заняли первое место в группе с 18 очками. Сборная Уэльса обыграла команду Северной Македонии (7:1) и, набрав 16 очков, обеспечила себе участие в стыковых матчах. Места с третьего по пятое заняли сборные Северной Македонии (13), Казахстана (8) и Лихтенштейна (0).
