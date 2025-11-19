СМИ: ФРГ внесла в проект бюджета более 60 миллиардов евро на бронетехнику

БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Германии внесло в проект федерального бюджета расходы в размере более 60 миллиардов евро на бронетехнику до 2036 года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что немецко-французское предприятие KNDS в феврале получило от министерства обороны ФРГ согласие на начало разработки нового танка Leopard 3 модели A-RC 3.0, которую планируется оснастить пушкой 130-миллиметрового калибра.

Как пишет издание, в проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрено право бундесвера потратить более 60 миллиардов евро на бронеплатформы в ближайшие десять лет.