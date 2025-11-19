Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ внесла в проект бюджета более 60 миллиардов евро на бронетехнику - РИА Новости, 19.11.2025
17:22 19.11.2025
СМИ: ФРГ внесла в проект бюджета более 60 миллиардов евро на бронетехнику
СМИ: ФРГ внесла в проект бюджета более 60 миллиардов евро на бронетехнику
в мире
германия
германия
в мире, германия
В мире, Германия
СМИ: ФРГ внесла в проект бюджета более 60 миллиардов евро на бронетехнику

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Германии внесло в проект федерального бюджета расходы в размере более 60 миллиардов евро на бронетехнику до 2036 года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
Издание напоминает, что немецко-французское предприятие KNDS в феврале получило от министерства обороны ФРГ согласие на начало разработки нового танка Leopard 3 модели A-RC 3.0, которую планируется оснастить пушкой 130-миллиметрового калибра.
Как пишет издание, в проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрено право бундесвера потратить более 60 миллиардов евро на бронеплатформы в ближайшие десять лет.
По данным газеты, пока неизвестно, будут ли эти средства действительно потрачены на танки типа Leopard, в качестве альтернативы бундесвер может закупить колёсные бронемашины типа Boxer.
