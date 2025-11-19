Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал
21:36 19.11.2025
Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал
Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал
Фестиваль RT.Док: "Время наших героев" в Восточном Сараеве Республики Сербской Боснии и Герцеговины собрал полный зал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
Культура, Республика Сербская, Донбасс, Россия
Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал

Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" собрал полный зал в Восточном Сараеве

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 19 ноя – РИА Новости. Фестиваль RT.Док: "Время наших героев" в Восточном Сараеве Республики Сербской Боснии и Герцеговины собрал полный зал, передает корреспондент РИА Новости.
В Восточном Сараеве (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) в среду проходит международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль проводится в Республике Сербской уже во второй раз. Первый состоялся 19-20 мая в Баня-Луке. На фестивале покажут фильмы журналистов RT. Откроет программу премьера автора RT.Док Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера" - фильм о схожести судеб Донбасса и Республики Сербской.
К началу мероприятия зал, где проводится фестиваль, полон гостей, на мероприятии присутствует российский посол в БиГ Игорь Калабухов, а также председатель Скупщины РС БиГ Ненад Стевандич.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти"
Культура
 
 
