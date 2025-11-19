https://ria.ru/20251119/festival-2056136672.html
Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал
Фестиваль RT.Док: "Время наших героев" в Восточном Сараеве Республики Сербской Боснии и Герцеговины собрал полный зал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:36:00+03:00
2025-11-19T21:36:00+03:00
2025-11-19T21:37:00+03:00
культура
республика сербская
донбасс
россия
республика сербская
донбасс
россия
Культура, Республика Сербская, Донбасс, Россия
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" собрал полный зал в Восточном Сараеве
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 19 ноя – РИА Новости. Фестиваль RT.Док: "Время наших героев" в Восточном Сараеве Республики Сербской Боснии и Герцеговины собрал полный зал, передает корреспондент РИА Новости.
В Восточном Сараеве (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) в среду проходит международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль проводится в Республике Сербской
уже во второй раз. Первый состоялся 19-20 мая в Баня-Луке. На фестивале покажут фильмы журналистов RT. Откроет программу премьера автора RT.Док Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера" - фильм о схожести судеб Донбасса
и Республики Сербской.
К началу мероприятия зал, где проводится фестиваль, полон гостей, на мероприятии присутствует российский посол в БиГ Игорь Калабухов, а также председатель Скупщины РС БиГ Ненад Стевандич.