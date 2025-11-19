Фестиваль "Время наших героев" в Восточном Сараеве собрал полный зал

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ, 19 ноя – РИА Новости. Фестиваль RT.Док: "Время наших героев" в Восточном Сараеве Республики Сербской Боснии и Герцеговины собрал полный зал, передает корреспондент РИА Новости.

К началу мероприятия зал, где проводится фестиваль, полон гостей, на мероприятии присутствует российский посол в БиГ Игорь Калабухов, а также председатель Скупщины РС БиГ Ненад Стевандич.