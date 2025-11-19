Глава евродипломатии оценила возможность давления на Китай

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила агентству Блумберг, что возможности давления ЕС на Китай в контексте конфликта на Украине ограничены из-за связей Евросоюза и КНР.
"Китай тоже может навредить вам, и в этом проблема... Если вы не готовы платить ту цену, которую он вам навяжет, то вам будет трудно действовать", - заявила Каллас.
По словам Каллас, Китай "поступает очень умно", наращивая свое геополитическое влияние. При этом Каллас призвала к объединенным действиям в отношении Китая, заявив, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие государства также имеют противоречия с КНР.
В октябре официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжает твердо стоять на стороне диалога и мира и стремится играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. Слова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении специальной военной операции.
