В Европарламенте оценили стоимость поставок Украине истребителей Rafale

ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что за поставку истребителей Rafale Украине придется платить французам, и обойдется им это дорого.
Накануне французский евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо заявила, что не понимает, кто именно оплатит поставку Украине до 100 французских боевых самолетов Rafale, о которой было объявлено в ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
"Я задаюсь легитимным вопросом: кто за них (истребители Rafale - ред.) заплатит? Никто не знает. Сегодня Украина разорена. Я хотел бы отметить, что... (председатель Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен объявила, что ЕС возьмет все расходы, которые Украина не сможет покрыть в 2026 и 2027 году, на себя. Так что... платим за них (истребители - ред.) мы сами. Но это обойдется французам очень дорого", - сказал Мариани в видеообращении, направленном РИА Новости и другим российским СМИ.
Макрон и Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP/T.
Мариани выразил уверенность в том, что подписанный Макроном и Зеленским документ ни к чему не обязывает и ни к чему не приведет.
"Когда я был министром и, как все министры, ездил в командировку за границу, когда не хватало контрактов для подписания, то (руководство - ред.) говорило: мы должны подписать... меморандум о взаимопонимании. На деле этот документ ни к чему не обязывает... Этот контракт ни к чему конкретному не приведет", - считает он.
Визит Зеленского 17 ноября в Париж и его встречу с Макроном Мариани описал как "очень удачную коммуникационную кампанию" между президентом с крайне низким рейтингом одобрения в своей стране и "лидером, окружение которого погрязло в коррупционных скандалах".
Ранее французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться поставки истребителей на Украину будут за счет денег французских граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.