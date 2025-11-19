В Европарламенте оценили стоимость поставок Украине истребителей Rafale

Мариани выразил уверенность в том, что подписанный Макроном и Зеленским документ ни к чему не обязывает и ни к чему не приведет.

"Когда я был министром и, как все министры, ездил в командировку за границу, когда не хватало контрактов для подписания, то (руководство - ред.) говорило: мы должны подписать... меморандум о взаимопонимании. На деле этот документ ни к чему не обязывает... Этот контракт ни к чему конкретному не приведет", - считает он.