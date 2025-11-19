Рейтинг@Mail.ru
ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена" - РИА Новости, 19.11.2025
16:35 19.11.2025
ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена"
ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена"
в мире, россия, брюссель, сербия, еврокомиссия
В мире, Россия, Брюссель, Сербия, Еврокомиссия
ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена"

Цицикостас: в ЕС хотят создать 4 военных коридора для переброски ВС и техники

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. План Еврокомиссии по созданию так называемого "военного Шенгена" в Евросоюзе для ускорения переброски военных и техники по европейской территории на случай ЧС в области безопасности предусматривает создание четырех "военных коридоров", сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
Он также добавил, что подробная информация по этому вопросу засекречена.
«
"План предусматривает развитие так называемых четырех военных коридоров… тут я не могу вам много рассказать. Я думаю, вы понимаете, что это - вопросы повышенной секретности, поэтому мы не можем обсуждать ни один из них", - сказал он после того, как журналисты поинтересовались, где будут находиться эти коридоры и через какие страны они пройдут.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, отметил, что в Европе очень сильны промилитаристские настроения.
