ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. План Еврокомиссии по созданию так называемого "военного Шенгена" в Евросоюзе для ускорения переброски военных и техники по европейской территории на случай ЧС в области безопасности предусматривает создание четырех "военных коридоров", сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
Он также добавил, что подробная информация по этому вопросу засекречена.
«
"План предусматривает развитие так называемых четырех военных коридоров… тут я не могу вам много рассказать. Я думаю, вы понимаете, что это - вопросы повышенной секретности, поэтому мы не можем обсуждать ни один из них", - сказал он после того, как журналисты поинтересовались, где будут находиться эти коридоры и через какие страны они пройдут.
