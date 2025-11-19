ЕК раскрыла детали плана по созданию "военного Шенгена"

«

"План предусматривает развитие так называемых четырех военных коридоров… тут я не могу вам много рассказать. Я думаю, вы понимаете, что это - вопросы повышенной секретности, поэтому мы не можем обсуждать ни один из них", - сказал он после того, как журналисты поинтересовались, где будут находиться эти коридоры и через какие страны они пройдут.