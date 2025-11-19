В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Восемь стран ЕС - Нидерланды, Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Словакия и Чехия - подписали в Брюсселе документ по созданию зоны ускоренной военной мобильности для Центральной и Северной Европы: теперь войска и тяжелая техника смогут быстрее перемещаться через границы этих государств, говорится в заявлении нидерландского кабмина.
"Подписанием меморандума о намерениях официально учреждена Центрально-североевропейская зона военной мобильности (CNE MMA)", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что цель договоренности - упростить и ускорить перемещение военнослужащих и военной техники через национальные границы. Данная инициатива основана на запущенном в январе 2024 года "коридоре военной мобильности" между Нидерландами, Германией и Польшей.
Меморандум подписали восемь стран - Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия.
"Важный шаг сделан, но мы еще не достигли цели. Дальнейшее согласование действий на европейском континенте должно привести к созданию своего рода военной Шенгенской зоны", - приводятся в заявлении слова подполковника Гарольда Хуммеля, офицера штаба военной мобильности минобороны Нидерландов.
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава, боеприпасов, техники. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
