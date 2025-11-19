В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Восемь стран ЕС - Нидерланды, Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Словакия и Чехия - подписали в Брюсселе документ по созданию зоны ускоренной военной мобильности для Центральной и Северной Европы: теперь войска и тяжелая техника смогут быстрее перемещаться через границы этих государств, говорится в заявлении нидерландского кабмина.