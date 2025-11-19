Рейтинг@Mail.ru
В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы - РИА Новости, 19.11.2025
16:28 19.11.2025
В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы
В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы - РИА Новости, 19.11.2025
В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы
Восемь стран ЕС - Нидерланды, Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Словакия и Чехия - подписали в Брюсселе документ по созданию зоны ускоренной военной РИА Новости, 19.11.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
в мире, нидерланды, россия, германия, дмитрий песков, нато, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Нидерланды, Россия, Германия, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Шенгенская зона
В ЕС создали зону военной мобильности для Центральной и Северной Европы

Восемь стран ЕС договорились о быстрой переброске войск через границы

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Восемь стран ЕС - Нидерланды, Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Словакия и Чехия - подписали в Брюсселе документ по созданию зоны ускоренной военной мобильности для Центральной и Северной Европы: теперь войска и тяжелая техника смогут быстрее перемещаться через границы этих государств, говорится в заявлении нидерландского кабмина.
"Подписанием меморандума о намерениях официально учреждена Центрально-североевропейская зона военной мобильности (CNE MMA)", - говорится в сообщении кабмина.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам
21 октября, 08:00
Отмечается, что цель договоренности - упростить и ускорить перемещение военнослужащих и военной техники через национальные границы. Данная инициатива основана на запущенном в январе 2024 года "коридоре военной мобильности" между Нидерландами, Германией и Польшей.
Меморандум подписали восемь стран - Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия.
"Важный шаг сделан, но мы еще не достигли цели. Дальнейшее согласование действий на европейском континенте должно привести к созданию своего рода военной Шенгенской зоны", - приводятся в заявлении слова подполковника Гарольда Хуммеля, офицера штаба военной мобильности минобороны Нидерландов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Еврокомиссар оценил стоимость "военного Шенгена" для ЕС
Вчера, 15:51
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава, боеприпасов, техники. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию
14 ноября, 08:00
 
В мире, Нидерланды, Россия, Германия, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Шенгенская зона
 
 
