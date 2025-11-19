В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европейские специалисты предупреждают о скором провале проекта "анти-Россия" на Украине, сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки.

"Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально бьют в набат, предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта "анти-Россия" на Украине . В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима", — говорится в релизе.

Тимура Миндича. Отмечается, что Брюссель уделяет большое внимание "всепоглощающей" коррупции в стране, в которой "бесследно растворяются щедрые пожертвования" зарубежных доноров. По данным СВР , европейские лидеры и руководство Союза не могут смириться с потерей сотен миллиардов евро, вложенных в поддержку киевского режима, а украинцы чувствуют себя преданными из-за скандального дела соратника Владимира Зеленского

"Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС ", — добавили в сообщении.

Кроме того, внешнеполитические ведомства европейских стран фиксируют апатичность граждан Украины из-за усталости от затяжного конфликта.

"Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому <...> растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева . Помимо Венгрии Словакии , к такой позиции начинают склоняться Чехия Румыния . Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается. Украинцы все меньше воспринимают европейских партнеров как источник спасения и поддержки", — указывается в релизе.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.