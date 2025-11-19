Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 19.11.2025 (обновлено: 15:39 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/evropa-2055968033.html
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР - РИА Новости, 19.11.2025
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР
Европейские специалисты предупреждают о скором провале проекта "анти-Россия" на Украине, сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:04:00+03:00
2025-11-19T15:39:00+03:00
европа
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055971210_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_866452917bb50de3aed42e9ce338610d.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055966981.html
https://ria.ru/20251119/zelenskiy--2055945454.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
европа
украина
россия
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055971210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97217fdd773c97070d44d71871f401f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, в мире, киев, светлана гринчук, дело миндича, брюссель, евросоюз
Европа, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, В мире, Киев, Светлана Гринчук, Дело Миндича, Брюссель, Евросоюз
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР

СВР: в Европе предупредили о неизбежности разгрома киевского режима

© Getty Images / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европейские специалисты предупреждают о скором провале проекта "анти-Россия" на Украине, сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки.
"Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально бьют в набат, предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта "анти-Россия" на Украине. В направляемых в высокие кабинеты докладах прямо указывается на неизбежность военного разгрома киевского режима", — говорится в релизе.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Власти ЕС игнорируют обстановку на Украине, сообщила СВР
Вчера, 12:01
Отмечается, что Брюссель уделяет большое внимание "всепоглощающей" коррупции в стране, в которой "бесследно растворяются щедрые пожертвования" зарубежных доноров. По данным СВР, европейские лидеры и руководство Союза не могут смириться с потерей сотен миллиардов евро, вложенных в поддержку киевского режима, а украинцы чувствуют себя преданными из-за скандального дела соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
"Они перестали верить в то, что страну в обозримом будущем примут в ЕС", — добавили в сообщении.
Кроме того, внешнеполитические ведомства европейских стран фиксируют апатичность граждан Украины из-за усталости от затяжного конфликта.
"Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому <...> растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева. Помимо Венгрии и Словакии, к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается. Украинцы все меньше воспринимают европейских партнеров как источник спасения и поддержки", — указывается в релизе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
Вчера, 10:56

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Вчера, 08:00
 
ЕвропаУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Тимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВ миреКиевСветлана ГринчукДело МиндичаБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала