СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта
12:01 19.11.2025 (обновлено: 12:07 19.11.2025)
СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта
Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости...
СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта

СВР: ЕС фиксирует апатичность украинцев на фоне сильной усталости от конфликта

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного и изнуряющего конфликта", - говорится в сообщении СВР.
Кроме того, среди украинцев широко распространилось мнение о том, что им не стоит рассчитывать на существенную помощь от Европы, отмечает СВР.
"Простые жители сознают, что государство погрязло в коррупции, поэтому в Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева. Помимо Венгрии и Словакии к такой позиции начинают склоняться Чехия и Румыния. Таким образом, политический вес Украины в Европе снижается. Украинцы все меньше воспринимают европейских партнеров как источник спасения и поддержки", - указывается в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Евросоюз игнорирует реальную обстановку на Украине, заявили в СВР
