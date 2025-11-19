https://ria.ru/20251119/es-2055967078.html
СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта
СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта - РИА Новости, 19.11.2025
СВР: ЕС обеспокоен апатичностью украинцев из-за усталости от конфликта
Внешнеполитические ведомства стран ЕС с обеспокоенностью фиксируют, что украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости... РИА Новости, 19.11.2025
