ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз

Всего за первый месяц осени он приобрел этих товаров у нее на 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году.