ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
ЕС в сентябре сильно увеличил объемы закупок медикаментов у России, узнало РИА Новости на основе статистики Евростата. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:58:00+03:00
2025-11-19T03:58:00+03:00
2025-11-19T07:55:00+03:00
экономика
россия
словения
венгрия
евросоюз
евростат
россия
словения
венгрия
Евросоюз закупил у России лекарств на максимальную с конца 2020 года стоимость
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ЕС в сентябре сильно увеличил объемы закупок медикаментов у России, узнало РИА Новости на основе статистики Евростата.
Всего за первый месяц осени он приобрел этих товаров у нее на 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году.
Основными потребителями российских лекарств внутри объединения оказались Словения
(6,5 миллиона евро) и Венгрия
(951 тысяча).
Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро.
Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия
(134,6 миллиона евро), Нидерланды
(82,7 миллиона), Бельгия
(78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия
(31 миллион евро).