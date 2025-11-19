Рейтинг@Mail.ru
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
03:58 19.11.2025 (обновлено: 07:55 19.11.2025)
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз - РИА Новости, 19.11.2025
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
ЕС в сентябре сильно увеличил объемы закупок медикаментов у России, узнало РИА Новости на основе статистики Евростата. РИА Новости, 19.11.2025
экономика
россия
словения
венгрия
евросоюз
евростат
россия
словения
венгрия
экономика, россия, словения, венгрия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Словения, Венгрия, Евросоюз, Евростат
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз

Евросоюз закупил у России лекарств на максимальную с конца 2020 года стоимость

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ЕС в сентябре сильно увеличил объемы закупок медикаментов у России, узнало РИА Новости на основе статистики Евростата.
Всего за первый месяц осени он приобрел этих товаров у нее на 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году.
Основными потребителями российских лекарств внутри объединения оказались Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча).
Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро.
Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).
ЭкономикаРоссияСловенияВенгрияЕвросоюзЕвростат
 
 
