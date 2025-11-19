Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на два источника.

Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины , у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне . По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.

Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным", - говорится в публикации издания.

По словам источников, предмет их разговора неизвестен.

Собеседники издания сообщили, что Ермак уже якобы летал к Залужному осенью 2024 года и просил его оставаться в команде. Залужный, как утверждается, тогда заявил, что он не думает о политике, пока идет украинский конфликт.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.