Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным - РИА Новости, 19.11.2025
00:42 19.11.2025
Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным
Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным - РИА Новости, 19.11.2025
Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
украина
лондон
великобритания
валерий залужный
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Глава офиса Зеленского летит в Лондон на встречу с Залужным

Ермак на фоне коррупционного скандала летит в Лондон, где встретится с Залужным

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на два источника.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
"Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным", - говорится в публикации издания.
По словам источников, предмет их разговора неизвестен.
Собеседники издания сообщили, что Ермак уже якобы летал к Залужному осенью 2024 года и просил его оставаться в команде. Залужный, как утверждается, тогда заявил, что он не думает о политике, пока идет украинский конфликт.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
