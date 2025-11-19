https://ria.ru/20251119/energosnabzhenie-2055964268.html
На ЗАЭС рассказали об энергоснабжении станции
На ЗАЭС рассказали об энергоснабжении станции - РИА Новости, 19.11.2025
На ЗАЭС рассказали об энергоснабжении станции
Энергоснабжение Запорожской АЭС после включения в работу высоковольтной линии "Днепровской" классом напряжения 750 киловольт идет по двум ВЛ - "Днепровская" и... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:53:00+03:00
2025-11-19T11:53:00+03:00
2025-11-19T11:53:00+03:00
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС после включения в работу высоковольтной линии "Днепровской" классом напряжения 750 киловольт идет по двум ВЛ - "Днепровская" и "Ферросплавная -1", сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В среду пресс-служба станции сообщила, что работа высоковольтной линии "Днепровская" на Запорожской АЭС
, которая была отключена с 14 ноября действием автоматики, возобновлена.
"Энергоснабжение Запорожской АЭС вновь осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная-1". Обе линии в работе" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, идет ли снабжение по двум линиям или по одной введенной в работу "Днепровской".