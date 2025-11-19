На ЗАЭС рассказали об энергоснабжении станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС после включения в работу высоковольтной линии "Днепровской" классом напряжения 750 киловольт идет по двум ВЛ - "Днепровская" и "Ферросплавная -1", сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Энергоснабжение Запорожской АЭС вновь осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная-1". Обе линии в работе" , - сказала Яшина, отвечая на вопрос, идет ли снабжение по двум линиям или по одной введенной в работу "Днепровской".