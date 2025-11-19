https://ria.ru/20251119/ekspert-2055889293.html
Эксперт оценил сроки начала производства Rafale для Украины
Эксперт оценил сроки начала производства Rafale для Украины
ЦАМТО: производство Rafale для Украины может начаться после 2032 года
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Строительство первого французского самолета Rafale для Украины может начаться только через семь лет - после 2032 года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Президент Франции Эммануэль Макрон
и Владимир Зеленский
подписали ранее в Париже
декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом
у Парижа 100 истребителей Rafal
e, а также систем ПВО SAMP-T.
"Резерв мощностей Dassault Aviation
будет достаточен для начала производства Rafale для Украины
после 2032 года. Остается вопрос, кто будет финансировать предполагаемую сделку стоимостью от 15 до 28,5 миллиарда долларов", - сказал Коротченко
.
Стоимость одного нового самолета Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания составляет от 150 до 285 миллионов долларов.
Коротченко отметил, что на текущий момент компания Dassault Aviation выполнила контракты на поставку 300 истребителей Rafale и продолжает исполнение действующих контрактов еще на 233 истребителя (на экспорт и внутренние поставки).
Из 533 машин 234 истребителя заказали ВКС
и ВМС Франции, начиная с 1993 года. В 2021 году был размещен отдельный заказ на 12 самолетов для замены истребителей из состава ВКС, поставленных в Грецию
. Еще 12 самолетов из состава французских ВКС были поставлены в Хорватию
.
На текущий момент Dassault Aviation выполняет контракты на поставку истребителей Rafale следующим зарубежным странам: Египет
(30 единиц; контракт на 4,6 миллиарда долларов), Индонезия
(42 единиц; 8,1 миллиарда долларов), Индия
(26 единиц; 7,4 миллиарда долларов), Хорватия (12 единиц; 1,18 миллиарда долларов; б/у), Сербия
(12 единиц; 3 миллиарда долларов), ОАЭ
(80 единиц; 18 миллиардов долларов).
Примерные объемы поставок на экспорт по годам по уже подписанным контрактам: 2025 год - 17 единиц, 2026 год - 30 единиц, 2027 год - 38 единиц, 2028 год - 22 единиц, 2029 год - 28 единиц, 2030 год - 28 единиц, 2031 год - 16 единиц, 2032 год - 16 единиц.
Французская компания Dassault Aviation планирует увеличить производство истребителей Rafale до трех в месяц к 2026 году, до четырех в месяц - в 2028-2029 годах, с дальнейшей возможностью производства пяти единиц в месяц позже.
"Но пока это только планы", - сказал директор ЦАМТО
.