Эксперт оценил сроки начала производства Rafale для Украины

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Строительство первого французского самолета Rafale для Украины может начаться только через семь лет - после 2032 года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Резерв мощностей Dassault Aviation будет достаточен для начала производства Rafale для Украины после 2032 года. Остается вопрос, кто будет финансировать предполагаемую сделку стоимостью от 15 до 28,5 миллиарда долларов", - сказал Коротченко

Стоимость одного нового самолета Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания составляет от 150 до 285 миллионов долларов.

Коротченко отметил, что на текущий момент компания Dassault Aviation выполнила контракты на поставку 300 истребителей Rafale и продолжает исполнение действующих контрактов еще на 233 истребителя (на экспорт и внутренние поставки).

Из 533 машин 234 истребителя заказали ВКС и ВМС Франции, начиная с 1993 года. В 2021 году был размещен отдельный заказ на 12 самолетов для замены истребителей из состава ВКС, поставленных в Грецию . Еще 12 самолетов из состава французских ВКС были поставлены в Хорватию

На текущий момент Dassault Aviation выполняет контракты на поставку истребителей Rafale следующим зарубежным странам: Египет (30 единиц; контракт на 4,6 миллиарда долларов), Индонезия (42 единиц; 8,1 миллиарда долларов), Индия (26 единиц; 7,4 миллиарда долларов), Хорватия (12 единиц; 1,18 миллиарда долларов; б/у), Сербия (12 единиц; 3 миллиарда долларов), ОАЭ (80 единиц; 18 миллиардов долларов).

Примерные объемы поставок на экспорт по годам по уже подписанным контрактам: 2025 год - 17 единиц, 2026 год - 30 единиц, 2027 год - 38 единиц, 2028 год - 22 единиц, 2029 год - 28 единиц, 2030 год - 28 единиц, 2031 год - 16 единиц, 2032 год - 16 единиц.

Французская компания Dassault Aviation планирует увеличить производство истребителей Rafale до трех в месяц к 2026 году, до четырех в месяц - в 2028-2029 годах, с дальнейшей возможностью производства пяти единиц в месяц позже.