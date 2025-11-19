Тайна эксперимента "Вестфорд": миллионы медных иголок на орбите Земли

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В самый разгар холодной войны в 60-х годах прошлого века США провели эксперимент "Вестфорд". Последствия этого чудовищного опыта ощущаются до сих пор.

Очередной вызов со стороны американцев

Гонка вооружений вышла на новый уровень. Осенью 1961 года Советский Союз испытал на Новой Земле термоядерную "Царь-бомбу" — мощнейшее оружие в истории человечества.

Как ответ, американы задумали эксперимент "Вестфорд": отправить на орбиту миллионы медных иголок.

Естественно, их нельзя использовать как оружие. Но их помощью Пентагон хотели наладить устойчивую связь в любой точке мира.

Однако сам факт столь масштабного вмешательства в окружающую среду не мог не обеспокоить руководство СССР, принявшее эксперимент как очередной вызов со стороны США.

Мечтали создать "суперсвязь"

Исполнителем заказа Министерства обороны США стала лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института.

В те времена для передачи сигнала на большие расстояния использовали радиоволны, отражающиеся от ионосферы — верхнего слоя атмосферы Земли, насыщенного электрически заряженными атомами. Однако этот способ связи был ненадежным.

Тогда и возникла оригинальная идея: создать вокруг Земли кольцо из сотен миллионов медных проволочек.

"В результате этот искусственный слой, с точки зрения американцев, должен был бы обеспечить на дальние дистанции очень хорошую радиосвязь", — пояснял кандидат технических наук Денис Мамонтов.

Медное кольцо вокруг Земли

Каждая из иголок становилась подобием дипольной микроантенны и имела 1,78 сантиметра в длину, а в толщину — 25,4 микрометра при запуске 1961 года и 17,8 микрометра при запуске 1963 года.

Успешной оказалась только третья попытка: иголки сбились в огромное облако, которое затем образовало вокруг Земли торообразное кольцо. Иглы были размещены на околоземной орбите на высоте между 350 и 380 километров.

Поначалу показалось , что эксперимент сработал, исследователи получили устойчивый сигнал, отраженный от пояса медных иголок. Но уже через несколько месяцев миллионы проволок рассеялись в космическом пространстве. Плотность отражающего слоя сильно снизилась. Эксперимент "Вестфорд" официально провалился.

"Вся эта история сошла на нет, хотя страхи, конечно, были более серьезные. Но тем не менее в данном случае иголки оказались слишком маленькие и никаких заметных разрушений никому не принесли", — отметил Денис Мамонтов.

"Пентагоновские волки в космос бросили иголки"

Общественный резонанс от эксперимента всколыхнул весь мир. На заседании ООН постоянному представителю США Эдлаю Стивенсону даже пришлось оправдываться за действия своей страны.

Стивенсон пообещал дипломатам, что впредь Америка будет консультироваться с другими государствами перед проведением таких масштабных и неоднозначных экспериментов.

Резко отреагировал Советский Союз. В газете "Правда" вышла статья с заголовком: "США засоряют космос". Также раскритиковали эксперимент американские и английские радиоастрономы, ведь он мог поставить под угрозу их исследования.

А советские куплетисты Павел Рудаков и Вениамин Нечаев сочинили такие строчки: "Пентагоновские волки в космос бросили иголки, мы ведь можем полететь и в иголки нитки вдеть".

Распыляли химикаты

Постепенно история с иголками сошла на нет, но, вероятно, тяга к масштабным экспериментам у США осталась.

О том, что Пентагон почти тридцать лет распылял в воздухе по всему миру химикаты в рамках секретной климатической программы, заявил в подкасте известного журналиста Такера Карлсона американский эколог Дейн Вигингтон. По его мнению , целью было вызывать проливные дожди или устраивать засуху в "недружественных" государствах.

Вашингтон таким образом пытался бороться с глобальным потеплением, надеясь, что микрочастицы снизят интенсивность солнечного света. Однако химикаты, наоборот, удерживали тепло у поверхности земли.