ЭКСАР застраховал экспортные поставки МСП на 1,5 млрд руб с начала года

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) с начала года поддержало экспортные поставки малых и средних предприятий объемом более 1,5 миллиарда рублей с помощью "Страхования отсрочки платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"За отчетный период количество заключенных договоров превысило 200, всего услугой воспользовались 175 уникальных компаний. География услуги расширилась до 46 регионов страны, что на 22% больше показателя за аналогичный период 2024 года (38 регионов). В числе новых регионов-получателей услуги - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Забайкальский край", - говорится в сообщении.

Ключевыми категориями экспорта стали пищевая продукция (31%), оборудование и запчасти (13%), химическая продукция (10%) и сельхозпродукция.

Клиенты продолжают пользоваться продуктом в цифровом виде. Все заявления в третьем квартале 2025 года были поданы исключительно через платформу "Мой экспорт". Это подтверждает, что платформа закрепилась в качестве ключевого и удобного канала получения продукта, а также демонстрирует адаптацию предпринимателей к цифровым продуктам: количество клиентов-ИП выросло до 18 против 11 годом ранее.

Продукт помогает клиентам осваивать новые экспортные рынки. Среди таких направлений в 2025 году - Саудовская Аравия, Абхазия и Южная Корея. Высокий спрос сохраняется среди компаний, работающих со странами СНГ и Китаем.

"Страхование отсрочки платежа для МСП" предназначено для защиты малого и среднего бизнеса от рисков неплатежа со стороны иностранных контрагентов. Продукт позволяет компаниям предоставлять отсрочку платежа своим покупателям, не опасаясь финансовых потерь при освоении новых рынков, что повышает их конкурентоспособность на международной арене.