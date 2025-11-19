Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа".

Они поучаствовали в торжественной церемонии по видеосвязи.

Путин выразил египетскому коллеге признательность за внимание к расширению контактов с Россией. Он отметил, что отношения двух стран выстраиваются на равноправной основе и что Москва готова оказывать Каиру содействие на всех этапах атомного проекта.

« "Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", — отметил он.

По его мнению, открытие станции существенно укрепит энергобезопасность Египта. Путин также добавил, что между странами углубляется промышленная кооперация, ведется работа по возведению в районе Суэцкого канала Российской индустриальной зоны. Товарооборот за прошлый год увеличился более чем на треть.

« "Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство продолжает поступательно развиваться", — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ему "атомной энергии" во всех делах. Ас-Сиси, со своей стороны, заявил, что благодарен и признателен Путину за участие в церемонии установки корпуса реактора.

Как рассказал гендиректор " Росатома " Алексей Лихачев, сооружение всех четырех блоков АЭС идет по графику.

« "Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полным ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов", — доложил он.

Российский президент, в свою очередь, назвал корпорацию признанным лидером в сфере атомной энергетики.

Новая АЭС в Египте

"Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря , в 350 километрах от Каира . В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.

В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца — это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый.