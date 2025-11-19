Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 19.11.2025 (обновлено: 14:54 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/egipet-2055990951.html
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 19.11.2025
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:21:00+03:00
2025-11-19T14:54:00+03:00
в мире
россия
египет
средиземное море
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e76d8ca50ab0b615533bd4f5320b8140.jpg
https://ria.ru/20251026/aes-2050777402.html
https://ria.ru/20250527/egipet-2019437373.html
https://ria.ru/20251119/egipet-2055984483.html
россия
египет
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и президент Египта принимают участие в церемонии установки корпуса реактора энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
Путин и президент Египта по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа". Эту станцию строит "Росатом". АЭС будет состоять из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.
2025-11-19T13:21
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055992292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42336767b68e31b359d5c12d4e2f1934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, египет, средиземное море, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Египет, Средиземное море, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и ас-Сиси приняли участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт установке корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Они поучаствовали в торжественной церемонии по видеосвязи.
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Египетский эксперт оценила строительство АЭС в Эль-Дабаа с участием России
26 октября, 20:32
Путин выразил египетскому коллеге признательность за внимание к расширению контактов с Россией. Он отметил, что отношения двух стран выстраиваются на равноправной основе и что Москва готова оказывать Каиру содействие на всех этапах атомного проекта.
«

"Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", — отметил он.

По его мнению, открытие станции существенно укрепит энергобезопасность Египта. Путин также добавил, что между странами углубляется промышленная кооперация, ведется работа по возведению в районе Суэцкого канала Российской индустриальной зоны. Товарооборот за прошлый год увеличился более чем на треть.
«
"Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство продолжает поступательно развиваться", — подчеркнул президент.
Кроме того, российский лидер поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ему "атомной энергии" во всех делах. Ас-Сиси, со своей стороны, заявил, что благодарен и признателен Путину за участие в церемонии установки корпуса реактора.
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией
27 мая, 20:44
Как рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, сооружение всех четырех блоков АЭС идет по графику.
«

"Работы по строительству всех четырех энергоблоков идут полным ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов", — доложил он.

Российский президент, в свою очередь, назвал корпорацию признанным лидером в сфере атомной энергетики.

Новая АЭС в Египте

"Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца — это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый.
В Кремле проект назвали флагманским в сотрудничестве России и Египта.
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Вчера, 12:55
 
В миреРоссияЕгипетСредиземное мореВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала