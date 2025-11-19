https://ria.ru/20251119/egipet-2055984483.html
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен, он является флагманским для сотрудничества РФ и Египта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:55:00+03:00
2025-11-19T12:55:00+03:00
2025-11-19T12:55:00+03:00
россия
египет
дмитрий песков
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054003683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f8c09dfacf35e91bb0173962a08a3f1.jpg
https://ria.ru/20250917/egipet-2042365442.html
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054003683_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ab662d25e63f9734e49410db93ea14b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, дмитрий песков, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии, в мире
Россия, Египет, Дмитрий Песков, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии, В мире
В Кремле рассказали о важности проекта АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Песков назвал АЭС «Эль-Дабаа» флагманским для сотрудничества России и Египта