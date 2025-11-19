https://ria.ru/20251119/egipet-2055901188.html
Капитана с затонувшей подлодки "Синдбад" отпустили на свободу до приговора
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Капитан туристической подлодки, затонувшей в конце марта у побережья Хургады, что привело к гибели семи россиян, был отпущен на свободу до вынесения приговора, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Суд ранее освободил капитана туристической подлодки "Синдбад" без каких-либо финансовых и личных гарантий", - сказал источник, добавив, что группа защиты капитана попросила освободить его до вынесения приговора по данному делу.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады
27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.