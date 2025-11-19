Рейтинг@Mail.ru
Капитана с затонувшей подлодки "Синдбад" отпустили на свободу до приговора - РИА Новости, 19.11.2025
06:21 19.11.2025
Капитана с затонувшей подлодки "Синдбад" отпустили на свободу до приговора
Капитана с затонувшей подлодки "Синдбад" отпустили на свободу до приговора
Капитана с затонувшей подлодки "Синдбад" отпустили на свободу до приговора

Капитана затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами отпустили до приговора

© Pixabay / reesortsМечеть в порту Хургады
Мечеть в порту Хургады
© Pixabay / reesorts
Мечеть в порту Хургады . Архивное фото
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Капитан туристической подлодки, затонувшей в конце марта у побережья Хургады, что привело к гибели семи россиян, был отпущен на свободу до вынесения приговора, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Суд ранее освободил капитана туристической подлодки "Синдбад" без каких-либо финансовых и личных гарантий", - сказал источник, добавив, что группа защиты капитана попросила освободить его до вынесения приговора по данному делу.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
