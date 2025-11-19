Рейтинг@Mail.ru
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения - РИА Новости, 19.11.2025
04:00 19.11.2025
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения - РИА Новости, 19.11.2025
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения
Прокуратура египетской провинции Красное море обвиняет капитана туристической подлодки, в результате крушения которой около побережья Хургады погибли семь... РИА Новости, 19.11.2025
хургада
красное море
россия
в мире
хургада
красное море
россия
2025
хургада, красное море, россия, в мире
Хургада, Красное море, Россия, В мире
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения

Капитану затонувшей подлодки, на которой погибли россияне, предъявили обвинения

Прогулочный батискаф Синдбад
Прогулочный батискаф "Синдбад". Архивное фото
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура египетской провинции Красное море обвиняет капитана туристической подлодки, в результате крушения которой около побережья Хургады погибли семь россиян, в причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"На основании результатов предварительного расследования и технического отчета прокуратура Красного моря обвинила капитана в причинении смерти и вреда здоровью по неосторожности", - сказал источник.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
Хургада Красное море Россия В мире
 
 
