Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура египетской провинции Красное море обвиняет капитана туристической подлодки, в результате крушения которой около побережья Хургады погибли семь россиян, в причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.

В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.