https://ria.ru/20251119/egipet-2055891730.html
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения - РИА Новости, 19.11.2025
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения
Прокуратура египетской провинции Красное море обвиняет капитана туристической подлодки, в результате крушения которой около побережья Хургады погибли семь... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:00:00+03:00
2025-11-19T04:00:00+03:00
2025-11-19T04:00:00+03:00
хургада
красное море
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_c57c4fd16c89e097b8ab0c98cc42b063.jpg
https://ria.ru/20251112/egipet-2054326030.html
https://ria.ru/20131109/975715308.html
хургада
красное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_9c20c3a3ef1f71f3205a04fea779714d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, красное море, россия, в мире
Хургада, Красное море, Россия, В мире
Капитану затонувшего в Хургаде батискафа предъявили обвинения
Капитану затонувшей подлодки, на которой погибли россияне, предъявили обвинения
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура египетской провинции Красное море обвиняет капитана туристической подлодки, в результате крушения которой около побережья Хургады погибли семь россиян, в причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"На основании результатов предварительного расследования и технического отчета прокуратура Красного моря
обвинила капитана в причинении смерти и вреда здоровью по неосторожности", - сказал источник.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады
27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.