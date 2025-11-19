Рейтинг@Mail.ru
11:07 19.11.2025 (обновлено: 15:12 19.11.2025)
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях

Витрина с готовой едой в магазине
Витрина с готовой едой в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) выступила с инициативой уровнять правила, регулирующие деятельность предприятий общественного питания и торговых сетей, предлагающих готовую еду, сообщает РБК.
В материале уточняется, что президент объединения Игорь Бухаров в ноябре направил письмо с соответствующей просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину. Автор обращения выразил обеспокоенность растущей популярностью продаж готовой еды в торговых сетях, для которых действуют менее строгие нормы, чем для заведений общественного питания.
"Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.
По мнению авторов обращения, такая еда оказывается дешевле для покупателей не только благодаря масштабам производства и реализации, но и из-за отсутствия строгих требований к оборудованию, помещениям и процессам, что создает неравные конкурентные условия, отмечается в тексте.
Яндекс Лавка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды
24 сентября, 13:31
 
Игорь БухаровВячеслав ВолодинГосдума РФОбществоОбщественное питание
 
 
