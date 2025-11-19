Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях

"Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.

По мнению авторов обращения, такая еда оказывается дешевле для покупателей не только благодаря масштабам производства и реализации, но и из-за отсутствия строгих требований к оборудованию, помещениям и процессам, что создает неравные конкурентные условия, отмечается в тексте.