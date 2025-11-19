https://ria.ru/20251119/eda-2055949490.html
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) выступила с инициативой уровнять правила, регулирующие деятельность предприятий общественного питания и торговых сетей, предлагающих готовую еду, сообщает РБК
В материале уточняется, что президент объединения Игорь Бухаров
в ноябре направил письмо с соответствующей просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину
. Автор обращения выразил обеспокоенность растущей популярностью продаж готовой еды в торговых сетях, для которых действуют менее строгие нормы, чем для заведений общественного питания.
"Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.
По мнению авторов обращения, такая еда оказывается дешевле для покупателей не только благодаря масштабам производства и реализации, но и из-за отсутствия строгих требований к оборудованию, помещениям и процессам, что создает неравные конкурентные условия, отмечается в тексте.