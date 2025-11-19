Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.11.2025
21:22 19.11.2025
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль врезался в грузовик в Николаевском районе Ульяновской области, в результате погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщило УМВД...
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека и госпитализированы еще трое

САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в грузовик в Николаевском районе Ульяновской области, в результате погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщило УМВД по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел в 16.40 мск на 785-м километре федеральной дороги "М-5 Урал" в Николаевском районе. Мужчина за рулем Hyundai Creta не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mercedes в составе полуприцепа Bonum.
"В результате ДТП водитель и два пассажира (женщины 1966 и 1968 года рождения) Hyundai Creta скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров Hyundai Creta доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД России.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства аварии.
