В Ульяновской области три человека погибли в ДТП
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.11.2025
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль врезался в грузовик в Николаевском районе Ульяновской области, в результате погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщило УМВД... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
ульяновская область
николаевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Ульяновской области три человека погибли в ДТП
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека и госпитализированы еще трое