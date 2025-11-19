Рейтинг@Mail.ru
10:47 19.11.2025 (обновлено: 10:52 19.11.2025)
Житель Омска устроил ДТП и поджег свой автомобиль
происшествия, омск
Происшествия, Омск
© Фото : Омская полиция/TelegramДТП на улице Богдана Хмельницкого в Омске
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Житель Омска совершил ДТП, убежал с места аварии, а потом вернулся и поджег свой автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Водитель Subaru Forester на перекрёстке врезался в "Газель". Иномарку вынесло на трамвайные рельсы, после чего водитель вместе с пассажиркой убежали с места происшествия. Позже 21-летнего мужчину задержали полицейские.
«
"Омич пояснил, что покинул место аварии, так как у него нет водительского удостоверения. Однако позже вернулся вместе с друзьями, забрал ценное имущество из салона – магнитолу, АКБ, насос, запасное колесо, номерные знаки. Затем кирпичом нанес несколько ударов по кузову, разбил стекла на окнах, вылил на машину ГСМ и поджег", - сообщили в пресс-службе.
По словам водителя, он понял, что больше не сможет использовать машину и решил ее уничтожить. В отношении него возбуждено шесть административных производств.
