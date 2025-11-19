Показанные в бельгийских СМИ "российские дроны" оказались вертолетами

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Показанные бельгийскими СМИ "дроны" над военными базами Бельгии и аэропортом Брюсселя, в полетах которых бельгийский министр обороны Тео Франкен заподозрил Россию, на самом деле оказались полицейскими вертолетами и грузовым самолетом компании DHL, сообщил телеканал VRT после проверки этих публикаций.

С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя несколько раз временно приостанавливал полеты - 4, 5, 6 и 13 ноября - из-за сообщений о беспилотниках. Ни один подозреваемый задержан не был, также не был сбит ни один беспилотник. Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 ноября назвал Россию подозреваемой в организации этих полетов, однако доказательств не привел.

"Несколько видео якобы беспилотников, появившихся в социальных сетях и во фламандской (и французской - ред.) прессе за последние недели, на самом деле показывают самолет или вертолет. Это касается, в частности, видео, снятых в начале ноября над аэропортом Брюсселя, авиабазой Мелсбрук и казармами в Хеверлее. На самом деле эти записи зафиксировали полицейский вертолет и грузовой самолет DHL", - говорится в материале.

Журналисты приводят в пример видео, широко распространенное бельгийскими СМИ после приостановки полетов в аэропорту Брюсселя 4 ноября из-за якобы дрона. Федеральная полиция подтвердила телеканалу VRT, что на самом деле на видео запечатлен вертолет G16 федеральной полиции Бельгии, вылетевший проверить сообщения о дроне над аэропортом. Канал HLN, получивший эти кадры "от высокопоставленного источника в службах безопасности", сообщил VRT, что теперь удалил их.

"Региональные телеканалы ROBtv и HLN оба опубликовали одно и то же видео в среду, 5 ноября, на котором, как утверждалось, запечатлен дрон, пролетающий над казармой Эмптинна в Хеверлее… На кадрах не только виден знакомый световой рисунок полицейского вертолета, но и слышен характерный звук вертолета MD-902", - отмечает VRT.

Оба телеканала также удалили видео после запроса комментария.

Журналисты далее поясняют, что то же самое произошло и с видео, опубликованным каналом HLN, на котором, как утверждалось, запечатлен дрон над авиабазой Мелсбрук рядом с брюссельским аэропортом, что привело к кратковременному закрытию воздушного пространства. На самом деле это был обычный грузовой самолет компании DHL. Канал HLN также удалил это видео после запроса от VRT.

"Приведенные выше случаи - не единственные примеры ошибочной идентификации, лежащие в основе неверных сообщений о дронах. Также перенаправленные самолеты, летевшие по необычным маршрутам, нередко ошибочно принимались местными жителями или муниципальными политиками за "дроны", как это недавно произошло в Линтере. Сообщения о дронах из Лимбурга в субботу, 8 ноября, в итоге оказались связанными с самодельным самолетиком, которым управлял любитель", - констатирует VRT.

Журналисты приходят к выводу, что на данный момент не обнаружено ни одного видео, действительно показывающего дрон над Бельгией.

Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население страны всё меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, о чём свидетельствуют оправдания главы МО Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы в связи с ситуацией с дронами.

В последние месяцы во Франции и Европе усилено внимание к "уязвимым объектам" на фоне полетов неопознанных БПЛА. Временно закрывали воздушное пространство в Германии, Бельгии и Швеции. БПЛА пролетали также в конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты.