В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV‑дрона на грузовой автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области, также в нескольких населённых пунктах области зафиксированы повреждения жилых и инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском округе в селе Байцуры частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгое Валуйского округа при детонации FPV-дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон сдетонировал возле домовладения", - добавил губернатор.