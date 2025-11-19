Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/dron-2056094633.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.11.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV‑дрона на грузовой автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области, также в нескольких населённых... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:45:00+03:00
2025-11-19T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251119/svo-2055905469.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
белгородская область
отрадное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, отрадное, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Сальдо: в Белгородской области после атаки ВСУ на грузовик пострадал мужчина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV‑дрона на грузовой автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области, также в нескольких населённых пунктах области зафиксированы повреждения жилых и инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. У транспортного средства повреждена кабина. Кроме того, посечён фасад коммерческого объекта. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
Вчера, 07:13
По словам главы региона, в результате атак повреждения получили жилые дома и инфраструктура. В Грайворонском округе последствия зафиксированы в селах Головчино, Глотово и Новостроевка-Первая, где повреждены два объекта инфраструктуры, а также окна и кровли трех частных домов. В Белгородском округе атакам подверглись села Ясные Зори, Никольское и Отрадное, где пострадали инфраструктурный объект, фасад дома и микроавтобус.
"В Борисовском округе в селе Байцуры частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгое Валуйского округа при детонации FPV-дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон сдетонировал возле домовладения", - добавил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОтрадноеВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала