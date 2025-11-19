В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV‑дрона на грузовой автомобиль в посёлке Красная Яруга Белгородской области, также в нескольких населённых пунктах области зафиксированы повреждения жилых и инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. У транспортного средства повреждена кабина. Кроме того, посечён фасад коммерческого объекта. Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате атак повреждения получили жилые дома и инфраструктура. В Грайворонском округе последствия зафиксированы в селах Головчино, Глотово и Новостроевка-Первая, где повреждены два объекта инфраструктуры, а также окна и кровли трех частных домов. В Белгородском округе атакам подверглись села Ясные Зори, Никольское и Отрадное, где пострадали инфраструктурный объект, фасад дома и микроавтобус.
"В Борисовском округе в селе Байцуры частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгое Валуйского округа при детонации FPV-дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон сдетонировал возле домовладения", - добавил губернатор.