На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов и два магазина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 19.11.2025 (обновлено: 15:23 19.11.2025)
На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов и два магазина
На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов и два магазина
В Краснодарском крае семнадцать домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае семнадцать домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"В пгт. Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждены 17 жилых домов и два магазина. По всем адресам пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы", — говорится в публикации.

Частичные повреждения зафиксировали по 19 адресам: пострадали крыши, разбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены, также повреждения получили навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. Местная администрация предоставит жителям необходимую помощь.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 65 украинских беспилотников за прошедшую ночь, в том числе 14 — над Кубанью.
ВС России в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
