На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов и два магазина

В Краснодарском крае семнадцать домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:23:00+03:00
2025-11-19T14:23:00+03:00
2025-11-19T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
северский район
происшествия, краснодарский край, северский район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае семнадцать домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"В пгт. Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждены 17 жилых домов и два магазина. По всем адресам пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы", — говорится в публикации.
Частичные повреждения зафиксировали по 19 адресам: пострадали крыши, разбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены, также повреждения получили навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. Местная администрация предоставит жителям необходимую помощь.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 65 украинских беспилотников за прошедшую ночь, в том числе 14 — над Кубанью.
ВС России в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.