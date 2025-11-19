На Кубани после атаки дронов ВСУ повреждены 17 домов и два магазина

КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае семнадцать домов получили повреждения после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

« "В пгт. Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 ноября повреждены 17 жилых домов и два магазина. По всем адресам пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы", — говорится в публикации.

Частичные повреждения зафиксировали по 19 адресам: пострадали крыши, разбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены, также повреждения получили навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. Местная администрация предоставит жителям необходимую помощь.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 65 украинских беспилотников за прошедшую ночь, в том числе 14 — над Кубанью.