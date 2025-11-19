https://ria.ru/20251119/driskoll-2055980059.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече с министром армии США Дрисколлом
В Кремле ответили на вопрос о встрече с министром армии США Дрисколлом - РИА Новости, 19.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече с министром армии США Дрисколлом
Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с российскими представителями после его переговоров на Украине не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:42:00+03:00
2025-11-19T12:42:00+03:00
2025-11-19T12:42:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055902110.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о встрече с министром армии США Дрисколлом
Песков: встреча министра армии США Дрисколла с представителями РФ не планируется