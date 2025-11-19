Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 19.11.2025 (обновлено: 12:57 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/driskoll-2055900862.html
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной
Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной, утверждает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:19:00+03:00
2025-11-19T12:57:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
politico
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055985120_0:136:3073:1866_1920x0_80_0_0_bcdbef1501d176517aead665b3695b57.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055888967.html
https://ria.ru/20251118/dialog-2055691925.html
сша
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055985120_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e027375609ad37513dbbe3da05d7ed3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, politico, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Politico, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: министр армии США после визита в Киев встретится с российской стороной

WSJ: Дрисколл после переговоров в Киеве планирует встречу с российской стороной

© Getty Images / Tom WilliamsМинистр армии США Дэниел Дрисколл
Министр армии США Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Tom Williams
Министр армии США Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной, утверждает газета Wall Street Journal.
"Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала <...> должны были провести переговоры с <...> Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины, а также с высокопоставленными военными представителями и представителями промышленности. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками", — говорится в материале.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине
Вчера, 03:32
По данным газеты, в Киеве делегация обсудит ситуацию на поле боя, производство оружия и прекращение конфликта.
С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога
18 ноября, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийPoliticoРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала