В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 19.11.2025
В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ
В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ
Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после проведения работ по подключению к электричеству, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.11.2025
ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после проведения работ по подключению к электричеству, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции, без электричества остались 65% потребителей.
"По информации производственного отделения "Донецкие городские электрические сети", по состоянию на 09.45 во всех районах Донецка после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Во вторник в регионе ввели режим ЧС из-за ситуации на Зуевской и Старобешевской ТЭС.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
18 ноября, 17:34
 
