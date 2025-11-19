https://ria.ru/20251119/donetsk-2055956302.html
В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ
В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ
Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после проведения работ по подключению к электричеству, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.11.2025
донецк
ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после проведения работ по подключению к электричеству, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции, без электричества остались 65% потребителей.
"По информации производственного отделения "Донецкие городские электрические сети", по состоянию на 09.45 во всех районах Донецка
после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин
в своем Telegram-канале
.
Во вторник в регионе ввели режим ЧС из-за ситуации на Зуевской и Старобешевской ТЭС.