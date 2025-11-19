В Донецке подключили все трансформаторные подстанции после атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после проведения работ по подключению к электричеству, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции, без электричества остались 65% потребителей.

"По информации производственного отделения "Донецкие городские электрические сети", по состоянию на 09.45 во всех районах Донецка после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале