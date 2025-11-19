https://ria.ru/20251119/donetsk-2055887697.html
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в центральном районе Донецка после ночной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ