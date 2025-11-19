Рейтинг@Mail.ru
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.11.2025
03:16 19.11.2025
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в центральном районе Донецка после ночной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
В центральном районе Донецка восстановили электроснабжение

В Донецке восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в центральном районе Донецка после ночной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
В Донецке восстанавливают электроснабжение. В Ворошиловском районе города появилось и внутридомовое наружное освещение.
Заголовок открываемого материала