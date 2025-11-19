Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко - РИА Новости, 19.11.2025
23:48 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/dnr-2056150902.html
Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко
Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко - РИА Новости, 19.11.2025
Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко
происшествия, донецкая народная республика, москва
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва
Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко

Суд в Москве продлил срок ареста депутату из ДНР Бондаренко до конца февраля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до конца февраля срок ареста депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко в рамках уголовного дела о присвоении или растрате, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
“Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Бондаренко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 февраля 2026 года”, - рассказал собеседник агентства.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд в Ростове-на-Дону сохранил арест на имущество семьи Кушнарева
17 ноября, 16:11
Ранее агентство из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано, а знакомый с ходом расследования источник заявил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области, арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены.
Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора Люфанова
14 ноября, 15:32
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве
18 ноября, 18:28
 
