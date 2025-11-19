Суд продлил срок ареста депутату из ДНР Татьяне Бондаренко

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до конца февраля срок ареста депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко в рамках уголовного дела о присвоении или растрате, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
“Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Бондаренко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 февраля 2026 года”, - рассказал собеседник агентства.
Ранее агентство из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано, а знакомый с ходом расследования источник заявил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области, арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены.
Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок.
