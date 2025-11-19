Умер театровед Виталий Дмитриевский

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доктор искусствоведения, театровед, социолог и педагог ГИТИСа Виталий Дмитриевский умер в возрасте 90 лет, сообщили в пресс-службе ГИТИСа.
"На 91-м году жизни не стало профессора, доктора искусствоведения, театроведа, социолога и педагога Виталия Николаевича Дмитриевского. Виталий Николаевич преподавал в ГИТИСе, на кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, более 20 лет", - говорится в сообщении.
При Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии Дмитриевский в 1966 году организовал социологическую лабораторию по изучению театрального зрителя. Два года спустя он продолжил работу, создав с коллегами из Института социально-экономических проблем знаменитую научно-исследовательскую группу "Социология и театр", которую возглавлял десять лет, до отъезда в Москву, напомнили в пресс-службе.
Дмитриевский и его коллеги, социологи и театроведы, создали многомерный, динамический анализ драматического театра Ленинграда, его репертуара, зрителя, художественных тенденций. Работа группы "Социология и театр" помогает проследить развитие и изменение ленинградского театра и культуры в целом благодаря внимательному, профессиональному исследованию искусства, которым в то время занимались большие мастера — Георгий Товстоногов, Игорь Владимиров, Рубен Агамирзян, Зиновий Корогодский, молодой Лев Додин.
С 1978 года Дмитриевский работал в Москве: в Государственном институте искусствознания, на Высших курсах повышения квалификации работников культуры, был заведующим кафедрой истории культуры Академии хорового искусства, академиком Международной академии информатизации, академиком Академии гуманитарных наук.
В 1999 году он пришёл в ГИТИС, где преподавал социологию театра, руководил диссертационными исследованиями.
"Виталий Николаевич соединял в себе талант учёного и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным. Он был терпеливым учителем, наводящим мосты между историей, искусствоведением, социологией, педагогикой", - отметили в вузе.
ГИТИС выразил соболезнования семье — Екатерине и Петру Дмитриевским, всем близким, друзьям, коллегам и ученикам Дмитриевского.