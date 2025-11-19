Умер театровед Виталий Дмитриевский

В 1999 году он пришёл в ГИТИС, где преподавал социологию театра, руководил диссертационными исследованиями.

"Виталий Николаевич соединял в себе талант учёного и педагогический дар, он был строгим, но добрым, упорядоченным, но вдохновенным. Он был терпеливым учителем, наводящим мосты между историей, искусствоведением, социологией, педагогикой", - отметили в вузе.