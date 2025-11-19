Рейтинг@Mail.ru
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
21:01 19.11.2025
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
Директор воронежской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник рассказала РИА Новости, как во время ракетного... РИА Новости, 19.11.2025
воронеж, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Воронеж, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ

Детей-сирот эвакуировали из воронежской школы-интерната после удара по ВСУ

Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Директор воронежской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник рассказала РИА Новости, как во время ракетного удара ВСУ по Воронежу дети были оперативно эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.
Как сообщали в Минобороны РФ, обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу 18 ноября, упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.
"Детей всех эвакуировали в укрытие. Обнаружили два металлических обломка. Оградили металлические обломки, вызвали МЧС. МЧС обследовали крышу вместе с нашими работниками, посмотрели окна. Никаких повреждений не было. Обломки забрали и уехали", - рассказала директор.
Она подчеркнула, что работа учреждения продолжается в штатном режиме, дети посещают школу. Психологическая помощь воспитанникам не потребовалась.
"Дети вообще не испугались. Мы-то с ними инструктажи проводим постоянно. И они понимают, куда нужно двигаться и зачем нужно двигаться. То есть, если хлопки, они быстро реагируют. И воспитатели в помещения без стекол отводят детей", - добавила директор.
Кадры удара Искандером по пусковым установкам MLRS в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Появились кадры удара "Искандера" по комплексам MLRS, атаковавшим Воронеж
Воронеж Киев МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Вооруженные силы Украины Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
