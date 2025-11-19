https://ria.ru/20251119/direktor-2056130049.html
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
Директор воронежской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник рассказала РИА Новости, как во время ракетного удара ВСУ по Воронежу дети были оперативно эвакуированы в укрытие.
Новости
В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ
Детей-сирот эвакуировали из воронежской школы-интерната после удара по ВСУ
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Директор воронежской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник рассказала РИА Новости, как во время ракетного удара ВСУ по Воронежу дети были оперативно эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.
Как сообщали в Минобороны РФ
, обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом
по Воронежу
18 ноября, упали на Воронежский областной геронтологический центр и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.
"Детей всех эвакуировали в укрытие. Обнаружили два металлических обломка. Оградили металлические обломки, вызвали МЧС
. МЧС обследовали крышу вместе с нашими работниками, посмотрели окна. Никаких повреждений не было. Обломки забрали и уехали", - рассказала директор.
Она подчеркнула, что работа учреждения продолжается в штатном режиме, дети посещают школу. Психологическая помощь воспитанникам не потребовалась.
"Дети вообще не испугались. Мы-то с ними инструктажи проводим постоянно. И они понимают, куда нужно двигаться и зачем нужно двигаться. То есть, если хлопки, они быстро реагируют. И воспитатели в помещения без стекол отводят детей", - добавила директор.