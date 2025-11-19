В воронежском интернате рассказали об эвакуации детей из-за удара ВСУ

БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Директор воронежской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера Плужник рассказала РИА Новости, как во время ракетного удара ВСУ по Воронежу дети были оперативно эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.

"Дети вообще не испугались. Мы-то с ними инструктажи проводим постоянно. И они понимают, куда нужно двигаться и зачем нужно двигаться. То есть, если хлопки, они быстро реагируют. И воспитатели в помещения без стекол отводят детей", - добавила директор.