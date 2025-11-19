Рейтинг@Mail.ru
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/deti-2055903649.html
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары - РИА Новости, 19.11.2025
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары
Свыше 8 тысяч семей в Приморском крае с 2023 года получили сертификаты "Подарок новорождённому", на которые можно купить детские товары, сообщает региональное... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:59:00+03:00
2025-11-19T06:59:00+03:00
приморский край
россия
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2867:1612_1920x0_80_0_0_ff58d634122a63397cef950290d17157.jpg
https://ria.ru/20251028/ipoteka-2051103556.html
https://ria.ru/20251117/ipoteka-2055382919.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_92b5087bff6f612a895cbd1aad1c0046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, россия, семья
Приморский край, Россия, Семья
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары

В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на подарок малышу

© Depositphotos.com / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Depositphotos.com / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Свыше 8 тысяч семей в Приморском крае с 2023 года получили сертификаты "Подарок новорождённому", на которые можно купить детские товары, сообщает региональное правительство.
Приморском крае с 2023 года право на сертификаты "Подарок новорождённому" получили 8030 семей. На приобретение товаров первой необходимости для детей из регионального бюджета направлено более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки
28 октября, 10:15
Сертификаты на сумму 10 тысяч рублей выделяют в рамках нацпроекта "Семья" семьям, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, то есть ниже 21 102 рублей в 2025 году.
Сертификат, который действует полгода, можно потратить на покупку детских принадлежностей для малыша в розничных магазинах сети "Бубль-Гум", а также через интернет-магазин. Если стоимость товаров больше, родители могут оплатить разницу из своих средств.
Также семьи в Приморье в рамках нацпроекта "Семья" могут получить ряд мер поддержки для улучшения жилищных условий. Это программы льготной ипотеки, материнские капиталы, выплата до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.
Кроме того, работающим женщинам, родившим или усыновившим малыша в возрасте до трёх месяцев, полагается выплата. С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Приморскому краю выплатило пособия по беременности и родам 6780 жительницам региона на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Инструменты и деньги. - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ипотека для Приморья: льготы, рекорды, новые возможности
17 ноября, 10:12
 
Приморский крайРоссияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала