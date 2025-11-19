В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Свыше 8 тысяч семей в Приморском крае с 2023 года получили сертификаты "Подарок новорождённому", на которые можно купить детские товары, сообщает региональное правительство.

"В Приморском крае с 2023 года право на сертификаты "Подарок новорождённому" получили 8030 семей. На приобретение товаров первой необходимости для детей из регионального бюджета направлено более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Сертификаты на сумму 10 тысяч рублей выделяют в рамках нацпроекта "Семья" семьям, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, то есть ниже 21 102 рублей в 2025 году.

Сертификат, который действует полгода, можно потратить на покупку детских принадлежностей для малыша в розничных магазинах сети "Бубль-Гум", а также через интернет-магазин. Если стоимость товаров больше, родители могут оплатить разницу из своих средств.

Также семьи в Приморье в рамках нацпроекта "Семья" могут получить ряд мер поддержки для улучшения жилищных условий. Это программы льготной ипотеки, материнские капиталы, выплата до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.