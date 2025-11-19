https://ria.ru/20251119/deti-2055903649.html
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары - РИА Новости, 19.11.2025
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары
Свыше 8 тысяч семей в Приморском крае с 2023 года получили сертификаты "Подарок новорождённому", на которые можно купить детские товары, сообщает региональное... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:59:00+03:00
2025-11-19T06:59:00+03:00
2025-11-19T06:59:00+03:00
приморский край
россия
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2867:1612_1920x0_80_0_0_ff58d634122a63397cef950290d17157.jpg
https://ria.ru/20251028/ipoteka-2051103556.html
https://ria.ru/20251117/ipoteka-2055382919.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_92b5087bff6f612a895cbd1aad1c0046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, россия, семья
Приморский край, Россия, Семья
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на детские товары
В Приморье более восьми тысяч семей получили сертификаты на подарок малышу
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Свыше 8 тысяч семей в Приморском крае с 2023 года получили сертификаты "Подарок новорождённому", на которые можно купить детские товары, сообщает региональное правительство.
"В Приморском крае
с 2023 года право на сертификаты "Подарок новорождённому" получили 8030 семей. На приобретение товаров первой необходимости для детей из регионального бюджета направлено более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Сертификаты на сумму 10 тысяч рублей выделяют в рамках нацпроекта "Семья" семьям, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, то есть ниже 21 102 рублей в 2025 году.
Сертификат, который действует полгода, можно потратить на покупку детских принадлежностей для малыша в розничных магазинах сети "Бубль-Гум", а также через интернет-магазин. Если стоимость товаров больше, родители могут оплатить разницу из своих средств.
Также семьи в Приморье в рамках нацпроекта "Семья" могут получить ряд мер поддержки для улучшения жилищных условий. Это программы льготной ипотеки, материнские капиталы, выплата до 1 миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.
Кроме того, работающим женщинам, родившим или усыновившим малыша в возрасте до трёх месяцев, полагается выплата. С начала 2025 года отделение Социального фонда России
по Приморскому краю выплатило пособия по беременности и родам 6780 жительницам региона на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.