В деле о коррупции на Украине появилось имя Умерова

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров фигурирует в обвинительном заключении бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича в резонансном деле о коррупции, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.

Ранее Гончаренко * уведомлял, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе по статье отмывания денежных средств.

"Миндич Т.М. … с целью добиться принятия незаконного решения от министра обороны Украины Умерова Р.Э. о приеме Государственным предприятием Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" бронежилетов… которые не прошли контроль качества в момент приема, и получения вследствие этого материальной выгоды вмешался в служебную деятельность министра обороны Украины и в форме уговоров и убеждений в необходимости принять бронежилеты… и осуществить их оплату осуществил незаконное влияние на Умерова Р.Э.", - говорится в опубликованном документе НАБУ.

В акте также указано, что указанный товар по итогу так и не поставили, а договор был расторгнут.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.