В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы" - РИА Новости, 19.11.2025
08:57 19.11.2025
В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы"
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы"

Дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы" Куприянова открыли в Москве

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов
Главный редактор газеты Вечерняя Москва Александр Куприянов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус.
Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".
Владимир Путин, Россия, Общество
 
 
