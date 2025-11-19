https://ria.ru/20251119/delo-2055914586.html
В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус.
Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ
. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин
вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".