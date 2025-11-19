В России открыли дело о наследстве главреда "Вечерней Москвы"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.

В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус.

Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта.