В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе

БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Дело возбудили в Алтайском крае из-за кадров избиения ребенка в школе Рубцовска, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в помещении общеобразовательной школы города Рубцовска.

"В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления", - добавляют в СУСК.