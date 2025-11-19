https://ria.ru/20251119/delo--2055996323.html
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе - РИА Новости, 19.11.2025
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе
Дело возбудили в Алтайском крае из-за кадров избиения ребенка в школе Рубцовска, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.11.2025
