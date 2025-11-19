Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе - РИА Новости, 19.11.2025
13:37 19.11.2025
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе
Дело возбудили в Алтайском крае из-за кадров избиения ребенка в школе Рубцовска, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.11.2025
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Дело возбудили в Алтайском крае из-за кадров избиения ребенка в школе Рубцовска, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"В соцмедиа размещены кадры, на которых подростки избивают школьника в городе Рубцовске. По данному сообщению следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия)", - говорится в релизе.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в помещении общеобразовательной школы города Рубцовска.
"В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления", - добавляют в СУСК.
