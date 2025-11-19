В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма

САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации, возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что злоумышленник, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

На оперативном видео УФСБ, сделанном по месту жительства 19-летнего подозреваемого, видно флаги и плакаты с запрещенной символикой. Оперативным сотрудникам пензенец заявил, что не знает, за что задержан.