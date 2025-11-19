Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 19.11.2025 (обновлено: 13:22 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/delo--2055990797.html
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма - РИА Новости, 19.11.2025
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма
Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:20:00+03:00
2025-11-19T13:22:00+03:00
пензенская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20250918/gosizmena-2042631048.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, россия, общество
Пензенская область, Россия, Общество
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма

Отдел ФСБ по Пензенской области завел дело на мужчину об оправдании терроризма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации, возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что злоумышленник, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
По статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
На оперативном видео УФСБ, сделанном по месту жительства 19-летнего подозреваемого, видно флаги и плакаты с запрещенной символикой. Оперативным сотрудникам пензенец заявил, что не знает, за что задержан.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в УФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44
 
Пензенская областьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала