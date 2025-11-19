https://ria.ru/20251119/delo--2055990797.html
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма - РИА Новости, 19.11.2025
В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма
Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:20:00+03:00
2025-11-19T13:20:00+03:00
2025-11-19T13:22:00+03:00
пензенская область
россия
общество
пензенская область
россия
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации, возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что злоумышленник, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram
публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической. Следственным отделом УФСБ России
по Пензенской области
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
На оперативном видео УФСБ, сделанном по месту жительства 19-летнего подозреваемого, видно флаги и плакаты с запрещенной символикой. Оперативным сотрудникам пензенец заявил, что не знает, за что задержан.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавили в УФСБ.