Туск потребовал от Зеленского данные украинцев, подозреваемых в ЧП на ж/д - РИА Новости, 19.11.2025
16:54 19.11.2025 (обновлено: 18:40 19.11.2025)
Туск потребовал от Зеленского данные украинцев, подозреваемых в ЧП на ж/д
в мире
польша
украина
россия
дональд туск
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире, польша, украина, россия, дональд туск, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Польша, Украина, Россия, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского немедленно предоставить данные граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге.
По словам Туска, он в среду говорил с Зеленским по телефону.
Польская полиция на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге
18 ноября, 17:44
"Я сказал Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам", - сказал Туск во время бизнес-форума в Варшаве.
Позднее Туск сообщил, что достиг с Зеленским определенных договоренностей.
"Сегодня мы договорились с Владимиром Зеленским об условиях сотрудничества между польскими и украинскими спецслужбами и государственными железными дорогами", - написал Туск на платформе Х.
Он добавил, что целью сотрудничества будет предотвращение актов диверсий.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
Вчера, 12:48
 
