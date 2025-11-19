Туск потребовал от Зеленского данные украинцев, подозреваемых в ЧП на ж/д

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского немедленно предоставить данные граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге.

"Сегодня мы договорились с Владимиром Зеленским об условиях сотрудничества между польскими и украинскими спецслужбами и государственными железными дорогами", - написал Туск на платформе Х.