Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина*

По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.

Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему, без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.