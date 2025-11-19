Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина* - РИА Новости, 19.11.2025
14:09 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/chichvarkin-2056008796.html
Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина*
Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина* - РИА Новости, 19.11.2025
Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина*
Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:09:00+03:00
2025-11-19T14:09:00+03:00
россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина*

Суд заочно рассмотрит дело Чичваркина*, обвиняемого в фейках об армии

Евгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина* по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента направлено в суд для рассмотрения в отсутствии подсудимого, сообщает прокуратура Москвы.
"Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего Евгения Чичваркина*. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему, без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
В отношении Чичваркина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Признан в России иноагентом
