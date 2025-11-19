Рейтинг@Mail.ru
В Чехии могут оживить "Дружбу", пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
02:06 19.11.2025
В Чехии могут оживить "Дружбу", пишут СМИ
Поставки нефти в Чехию с Украины могут начаться еще до конца этого года по трубопроводу "Дружба", по которому ранее шли поставки российской нефти, переговоры об
в мире
чехия
украина
словакия
чешское радио
евросоюз
в мире, чехия, украина, словакия, чешское радио, евросоюз
В мире, Чехия, Украина, Словакия, Чешское радио, Евросоюз
В Чехии могут оживить "Дружбу", пишут СМИ

Чешское радио: "Дружбу" могут оживить для транспортировки нефти с Украины

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
ПРАГА, 19 ноя - РИА Новости. Поставки нефти в Чехию с Украины могут начаться еще до конца этого года по трубопроводу "Дружба", по которому ранее шли поставки российской нефти, переговоры об этом с Киевом ведет владелец двух чешских НПЗ - польская Orlen, сообщило вечером во вторник Чешское радио со ссылкой на свои источники.
"Украинская нефть может быть транспортирована в Чехию, и тем самым может возродиться трубопровод "Дружба". Нефть украинского происхождения должна начать поступить в Чехию уже в обозримом будущем. По информации Чешского радио, владелец двух чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), польская компания Orlen, ведет переговоры с украинской стороной о возможной закупке сырья. Однако в настоящее время заключение контракта сдерживается сложностями, связанными с транспортировкой нефти", - говорится в сообщении.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября, 17:50
Именно о проблемах транспортировки сырья в последние месяцы вели переговоры чешская компания Orlen Unipetrol RPA, владелец чешской части трубопровода "Дружба" госкомпания Mero, а также транспортировщик нефти через Словакию - местный оператор трубопровода "Дружба" госкомпания Transpetrol. Но транспортировка нефти с Украины по системе, по которой российская нефть поступает в Словакию, непроста не только с логистической, но и с административной точки зрения.
Компания Transpetrol подтвердила Чешскому радио, что сначала к ней с просьбой о транспортировке украинской нефти обратилась компания Orlen Unipetrol RPA, а затем словацкий комбинат Slovnaft. "В связи с геополитической ситуацией, санкциями ЕС и неопределенностью относительно будущего развития событий в нефтяной и нефтехимической промышленности происходят изменения, а НПЗ стремятся расширить свой портфель поставщиков", - пояснила ситуацию представитель Transpetrol Люция Пацнерова.
По словам Пацнеровой, сейчас ведутся интенсивные рабочие переговоры экспертных групп компаний Transpetrol и Orlen Unipetrol RPA по техническому решению технологического содержания нефтепроводной системы. "Учитывая, что технологическое содержание словацкой нефтепроводной системы "Дружба" состоит из российских экспортных смесей, в связи с запретом, связанным с санкциями ЕС, чешской стороне необходимо решить этот вопрос, что впоследствии позволит Transpetrol транспортировать украинскую нефть через территорию Словакии и передавать ее чешскому перевозчику для Orlen Unipetrol RPA", - сказала Пацнерова.
Чешские компании отказались комментировать ход переговоров, заявив, что контракты еще не заключены. Orlen Unipetrol переадресовала вопросы Чешского радио своей польской материнской компании Orlen. "Orlen не комментирует ход деловых переговоров", - ответила пресс-служба компании. Фирма Mero также не захотела комментировать ход переговоров.
По данным двух источников, близких к переговорам, объем поставок нефти с Украины в конечном итоге должен быть весьма значительным. Для Чехии это может составить около 75-100 тысяч тонн в месяц. За год это составит немногим менее 15% внутреннего потребления, составляющего около семи миллионов тонн в год, а также около 20% мощности НПЗ в городе Литвинове (на западе страны), куда украинская нефть могла бы поступать по трубопроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"
22 октября, 23:57
 
В миреЧехияУкраинаСловакияЧешское радиоЕвросоюз
 
 
