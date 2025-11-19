В Чехии могут оживить "Дружбу", пишут СМИ

По словам Пацнеровой, сейчас ведутся интенсивные рабочие переговоры экспертных групп компаний Transpetrol и Orlen Unipetrol RPA по техническому решению технологического содержания нефтепроводной системы. "Учитывая, что технологическое содержание словацкой нефтепроводной системы "Дружба" состоит из российских экспортных смесей, в связи с запретом, связанным с санкциями ЕС, чешской стороне необходимо решить этот вопрос, что впоследствии позволит Transpetrol транспортировать украинскую нефть через территорию Словакии и передавать ее чешскому перевозчику для Orlen Unipetrol RPA", - сказала Пацнерова.

По данным двух источников, близких к переговорам, объем поставок нефти с Украины в конечном итоге должен быть весьма значительным. Для Чехии это может составить около 75-100 тысяч тонн в месяц. За год это составит немногим менее 15% внутреннего потребления, составляющего около семи миллионов тонн в год, а также около 20% мощности НПЗ в городе Литвинове (на западе страны), куда украинская нефть могла бы поступать по трубопроводу "Дружба".