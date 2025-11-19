Лондон ввел санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд"

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина.

"Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина.

Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud.