Лондон ввел санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд"
Лондон ввел санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" - РИА Новости, 19.11.2025
Лондон ввел санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд"
19.11.2025
Лондон ввел санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд"
Британия ввела санкции против российской компании Медиа Лэнд и ее руководства
ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской хостинг-компании "Медиа Лэнд" (Medialand) и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак, следует из обновленного санкционного списка британского минфина.
"Компания MEDIA LAND... предоставляла инфраструктуру, используемую при атаках с использованием программ-вымогателей и кибератаках с использованием вредоносных программ", - говорится в сообщении минфина.
Также санкции введены против владельца компании Александра Волосовика, трех ее сотрудников и компании ML.Cloud.
Кроме того, минфин ввел санкции против компании Aeza Group LLC. В сентябре Великобритания
ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group.