Рейтинг@Mail.ru
Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/brend-2055963940.html
Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте
Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте - РИА Новости, 19.11.2025
Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте
Сессия "Made in Russia: создание глобального бьюти-бренда в новых реалиях" (12.00 местного времени) пройдет в рамках международной выставки Beautyworld Central... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:51:00+03:00
2025-11-19T11:51:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_f6ae3e90b920176c5d48b356b8d3c2a9.jpg
https://ria.ru/20251118/rets-2055769022.html
https://ria.ru/20251118/eksporter-2055746161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_5f901a869785c72b3536f56c6b39a36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте

На выставке в Ташкенте обсудят создание глобального российского бьюти-бренда

© РИА Новости / Бахром Хатамов | Перейти в медиабанкГород Ташкент
Город Ташкент - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Бахром Хатамов
Перейти в медиабанк
Город Ташкент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сессия "Made in Russia: создание глобального бьюти-бренда в новых реалиях" (12.00 местного времени) пройдет в рамках международной выставки Beautyworld Central Asia в Ташкенте 20 ноября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В фокусе дискуссии - вопросы консолидации успеха отечественных брендов на внутреннем рынке в рамках национальной программы "Сделано в России" перед лицом глобальной конкуренции, пути и компоненты создания уникального торгового предложения, а также эффективная интеграция каналов маркетплейсов и ритейл-сетей за рубежом для построения устойчивой лояльности потребителей", - говорится в сообщении.
Директор по клиентской работе АО Российский экспортный центр Алексей Мудраков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт
18 ноября, 16:05
На сессии будут представлены первые результаты проекта Российского экспортного центра и "Платформы роста" ООО "РВБ" по запуску витрины "Красота России" на узбекской витрине Wildberries. Сейчас на ней представлены продукты порядка 100 российских косметических бьюти-брендов, в том числе Краснополянская косметика, Cha U Kao, Krygina Cosmetics, Крымская Роза, Botavikos, Honey Mustache, Kisy Beauty, Spring, Touchy, Laba, Мастерская Олеси Мустаевой, MonoBeauty, Russian beauty guru, Dr.Sadykova, Climtcosmetics и другие.
"Уверены, что сессия станет ключевой площадкой для формирования представления об укреплении позиций российских бьюти-брендов под зонтичным страновым брендом "Сделано в России" на международной арене, в частности в Узбекистане, через максимальное использование потенциала омниканального подхода", - отметил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, который выступит модератором сессии.
К обсуждению присоединятся эксперты отрасли, в их числе Елена Крыгина, генеральный и создательница бренда KRYGINA cosmetics, Кристина Судеревская, генеральный директор и соосновательница бренда "Краснополянская косметика", Павел Фатеев, руководитель группы СНГ направления программы "Платформа роста" РВБ.
"В рамках сессии мы представим наш совместный с Российским экспортным центром проект, направленный на развитие и продвижение российских локальных бьюти-брендов в Узбекистане - витрина "Красота России", а также обсудим особенности российского и узбекского рынков косметики и трендов их развития", - заявил Фатеев.
РЭЦ добавил, что создает готовую технологическую инфраструктуру и комплексные решения для логистики, платежей, маркетинга и клиентского сервиса, формируя "цифровой мост" для экспортеров. Это значительно снижает издержки и упрощает выход отечественных компаний за рубеж. В частности, РЭЦ оказывает комплексную поддержку российским экспортерам для выхода на зарубежные маркетплейсы через свою цифровую платформу "Мой экспорт". Ключевой сервис - "Подбор маркетплейсов".
Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по более 30 параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в Национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в офлайн-каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в Национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Помимо этого, платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров
18 ноября, 15:16
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала