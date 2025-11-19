Создание глобального российского бьюти-бренда обсудят в Ташкенте

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сессия "Made in Russia: создание глобального бьюти-бренда в новых реалиях" (12.00 местного времени) пройдет в рамках международной выставки Beautyworld Central Asia в Ташкенте 20 ноября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"В фокусе дискуссии - вопросы консолидации успеха отечественных брендов на внутреннем рынке в рамках национальной программы "Сделано в России" перед лицом глобальной конкуренции, пути и компоненты создания уникального торгового предложения, а также эффективная интеграция каналов маркетплейсов и ритейл-сетей за рубежом для построения устойчивой лояльности потребителей", - говорится в сообщении.

На сессии будут представлены первые результаты проекта Российского экспортного центра и "Платформы роста" ООО "РВБ" по запуску витрины "Красота России" на узбекской витрине Wildberries. Сейчас на ней представлены продукты порядка 100 российских косметических бьюти-брендов, в том числе Краснополянская косметика, Cha U Kao, Krygina Cosmetics, Крымская Роза, Botavikos, Honey Mustache, Kisy Beauty, Spring, Touchy, Laba, Мастерская Олеси Мустаевой, MonoBeauty, Russian beauty guru, Dr.Sadykova, Climtcosmetics и другие.

"Уверены, что сессия станет ключевой площадкой для формирования представления об укреплении позиций российских бьюти-брендов под зонтичным страновым брендом "Сделано в России" на международной арене, в частности в Узбекистане, через максимальное использование потенциала омниканального подхода", - отметил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, который выступит модератором сессии.

К обсуждению присоединятся эксперты отрасли, в их числе Елена Крыгина, генеральный и создательница бренда KRYGINA cosmetics, Кристина Судеревская, генеральный директор и соосновательница бренда "Краснополянская косметика", Павел Фатеев, руководитель группы СНГ направления программы "Платформа роста" РВБ.

"В рамках сессии мы представим наш совместный с Российским экспортным центром проект, направленный на развитие и продвижение российских локальных бьюти-брендов в Узбекистане - витрина "Красота России", а также обсудим особенности российского и узбекского рынков косметики и трендов их развития", - заявил Фатеев.

РЭЦ добавил, что создает готовую технологическую инфраструктуру и комплексные решения для логистики, платежей, маркетинга и клиентского сервиса, формируя "цифровой мост" для экспортеров. Это значительно снижает издержки и упрощает выход отечественных компаний за рубеж. В частности, РЭЦ оказывает комплексную поддержку российским экспортерам для выхода на зарубежные маркетплейсы через свою цифровую платформу "Мой экспорт". Ключевой сервис - "Подбор маркетплейсов".

Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по более 30 параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в Национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в офлайн-каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в Национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Помимо этого, платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.