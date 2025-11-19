https://ria.ru/20251119/bpl-2056124680.html
ПВО сбила 26 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Крымом, Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
