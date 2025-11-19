В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне

Инициатива о референдуме была выдвинута еще в мае. Спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать предложение президента как противоречащее положениям договора о присоединении к Евросоюзу. Во вторник КС признал незаконным решение отвергнуть запрос главы государства.

"То, что происходит сегодня утром в парламенте, – это фарс, новое нарушение закона по тому же делу. Отговорки о том, что предложение не может быть внесено и проголосовано в зале пленарного заседания, ложны. Мой запрос не был возвращен, он остается в реестре", — заявил он.