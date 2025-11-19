https://ria.ru/20251119/bolgariya-2056017354.html
В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне
В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Народное собрание Болгарии, несмотря на решение Конституционного суда (КС), отказалось обсуждать инициативу президента Румена Радева о референдуме по присоединению страны к зоне евро, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
Инициатива о референдуме была выдвинута еще в мае. Спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать предложение президента как противоречащее положениям договора о присоединении к Евросоюзу. Во вторник КС признал незаконным решение отвергнуть запрос главы государства.
В среду депутаты от партии "Возрождение
" попытались включить инициативу президента в повестку дня, однако этот вопрос не был вынесен на голосование. Как заявил депутат от правящей партии ГЕРБ Костадин Ангелов, поскольку запрос был официально возвращен президенту ещё 13 мая, процедура считается завершенной и оснований для его повторного рассмотрения не существует.
По словам Радева, сегодняшние действия парламента представляют собой фарс и новое нарушение закона по тому же делу.
"То, что происходит сегодня утром в парламенте, – это фарс, новое нарушение закона по тому же делу. Отговорки о том, что предложение не может быть внесено и проголосовано в зале пленарного заседания, ложны. Мой запрос не был возвращен, он остается в реестре", — заявил он.
Остается неясным, удастся ли президенту реализовать свою идею о референдуме, учитывая, что в начале июня Еврокомиссия
подтвердила готовность Болгарии
перейти на евро уже с 1 января 2026 года.
В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии
и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.