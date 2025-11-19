https://ria.ru/20251119/blekaut-2056151842.html
Во Львове произошел блэкаут
Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2025
Львов столкнулся с полным отключением света впервые за последние месяцы