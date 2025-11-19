Рейтинг@Mail.ru
Во Львове произошел блэкаут - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/blekaut-2056151842.html
Во Львове произошел блэкаут
Во Львове произошел блэкаут - РИА Новости, 19.11.2025
Во Львове произошел блэкаут
Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:16:00+03:00
2025-11-19T23:16:00+03:00
в мире
львов
украина
киев
светлана гринчук
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053893929_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0aeaa600efa25c05686c0b12de20f52c.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054873025.html
https://ria.ru/20251113/kiev-2054868138.html
львов
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053893929_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3643dcb8c3454ec4b86d4dc2f66acabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, киев, светлана гринчук, страна.ua
В мире, Львов, Украина, Киев, Светлана Гринчук, Страна.ua
Во Львове произошел блэкаут

Львов столкнулся с полным отключением света впервые за последние месяцы

© Getty Images / NurPhoto / Maxym MarusenkoОтключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025
Отключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko
Отключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с блэкаутом, пишет "Страна.ua".
"Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести", — говорится в публикации.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута
13 ноября, 22:24
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ сообщили, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае блэкаута
13 ноября, 21:36
 
В миреЛьвовУкраинаКиевСветлана ГринчукСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала